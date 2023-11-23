Kuzey Kore el yükseltti: Askıya alınan anlaşmadan çekildi

Açıklamada, iki ülke arasındaki askeri anlaşmanın Güney Kore’nin “kasıtlı ve provokatif” hamleleri nedeniyle uzun zamandır bir “kağıt parçasına” dönüştüğü ifade edilerek, Seul’un anlaşmanın bazı maddelerini askıya alma kararının Kuzey Kore'ye yönelik düşmanlığın göstergesi olduğu kaydedildi. Kuzey Kore ordusunun bundan sonra askeri anlaşmaya bağlı kalmayacağı vurgulanan açıklamada, “Anlaşma uyarınca askıya alınan tüm askeri önlemleri derhal yeniden uygulamaya koyacağız” ifadeleri kullanıldı.



Kuzey Kore'nin sınır hattına daha güçlü silahlı unsurlar ve yeni tip askeri teçhizatlar konuşlandıracağı belirtilen açıklamada, “Kuzey Kore ile Güney Kore arasında telafisi mümkün olmayan bir çatışma çıkması durumunda bundan Güney Kore sorumlu olacaktır” denildi.



"EZİCİ VE SALDIRGAN ASKERİ DURUŞUMUZ SÜRECEK"

Kuzey Kore karşıtı eylemlerin ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirme ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu sağlamaya yönelik adımlarının haklılığını kanıtladığı kaydedilen açıklamada, “Kuzey Kore silahlı kuvvetleri ezici ve saldırgan askeri duruşunu sürdürecek ve düşmanın çatışma histerisini yakından takip edecektir” ifadeleri kullanıldı.



SEUL TEPKİ OLARAK KISMEN ASKIYA ALMIŞTI

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu fırlatmasına tepki olarak iki ülke arasında 19 Eylül 2018’de imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı kısmen askıya alma kararı almıştı. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, anlaşmanın kısmen askıya alınmasıyla Güney Kore'nin iki ülkeyi ayıran askeri sınır hattı civarında keşif ve izleme operasyonlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu.