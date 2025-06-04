Kuzey Kore, en büyük hayal kırıklığını ayağa kaldırdı

ABD’li araştırmacılara göre Kuzey Kore, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen başarısız bir suya indirme töreni sırasında kısmen alabora olan “Choe Hyun” sınıfı savaş gemisini yeniden ayağa kaldırmayı başarmış gibi görünüyor.



KIM JONG UN'U ÖFKELENDİREN BAŞARISIZLIK



Yaklaşık 5 bin tonluk savaş gemisinin suya indirilememesi, olay yerinde bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u öfkelendirmişti.

Kim, kazanın ülkenin onuruna zarar verdiğini vurgulayarak sorumluların sert şekilde cezalandırılacağını söylemişti.

İLK KEZ DİK KONUMA GETİRİLDİ



Kuzey Kore’yi izleyen ABD merkezli 38 North programı, 2 Haziran tarihli ticari uydu görüntülerine dayanarak, destroyerin 21 Mayıs’taki kazadan bu yana ilk kez dik konuma getirildiğini bildirdi.



Kuzey Kore, olayın ardından bazı yetkilileri gözaltına aldığını duyururken, Kim Jong Un’un doğrudan talimat verdiği belirtildi. Destroyerin, bu ay düzenlenmesi planlanan iktidar partisi toplantısı öncesinde ayağa kaldırıldığı ifade edildi.



AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR



38 North’un raporunda, “Ticari uydu görüntüleri, Chongjin limanındaki işçilerin gemiyi yeniden dik konuma getirmek için önemli ilerleme kaydettiğini gösteriyor” denildi.



Görüntülerde işçilerin halatlar kullanarak manuel müdahalede bulunduğu, ayrıca muhtemelen balon benzeri kaldırma sistemlerinden faydalandığı belirtildi.



GEMİDE HALA BÜYÜK HASAR VAR



Ancak uzmanlar, geminin ön kısmının hala karada olduğunu ve sonar bölümünde olası yapısal hasar bulunduğunu söylüyor.



38 North, geminin tamamen onarılabilmesi için ya sudan tamamen çıkarılması ve yüzer bir kuru havuza alınması ya da başka bir tersaneye taşınması gerektiğini belirtiyor. Fakat Chongjin tersanesinin bu tür altyapı olanaklarına sahip olmadığı vurgulanıyor.



Diğer askeri gözlemciler ise bölgedeki tersanenin esas olarak kargo ve balıkçı gemileri üretiminde uzmanlaştığını, bu nedenle büyük savaş gemilerinin suya indirilmesinde ciddi yetersizlikler yaşandığını ifade ediyor.