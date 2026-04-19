Kuzey Kore füze denemelerinde hız kesmiyor

Kuzey Kore , bu ayki 4. , 2026 yılının başından bu yana da 7. füze denemesini yaptı. Bazı uzmanlara göre, Pyongyang'ın yoğun füze faaliyeti uluslararası alanda nüfuz kazanırken öz savunma yeteneklerini sergilemeyi amaçlıyor.

Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, fırlatılan füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo şehri yakınlarından denize doğru sabah saatlerinde ateşlendiğini ve yaklaşık 140 kilometre uçtuğunu belirtti. Hangi tür balistik füzelerin ateşlendiği netlik kazanmazken Kuzey Kore'nin denizaltıları ve denizaltıdan fırlatılan balistik füzeleri test etmek için ekipmanlarının bölgede bulunabileceği belirtildi. Kuzey Kore en son Mayıs 2022'de bir denizaltıdan balistik füze ateşlemiş ve füze 600 km kadar uzağa gitmişti.

Japon hükümeti sosyal medyada füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına yakın bir yere düştüğüne inanıldığını ve Japonya'nın ekonomik bölgesine herhangi bir ihlalin olmadığını açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sarayı, fırlatmaları BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden bir provokasyon olarak nitelendirdi ve Pyongyang'ı "provokatif eylemlere son vermeye" çağırdı.

Güney Kore eski cumhurbaşkanlığı güvenlik danışmanı Kim Ki-jung, "Füze fırlatmaları, İran'ın aksine öz savunma yeteneklerimizin olduğunu göstermenin bir yolu olabilir. Kuzey Kore ayrıca, ABD ve Güney Kore ile diyaloğa girmeden önce önleyici bir şekilde baskı uyguluyor ve güç gösterisi yapıyor gibi görünüyor" diye ekledi.

Uzmanlar ve Güney Koreli yetkililer, ABD ve İsrail'in İran'a nükleer programını kısıtlamak amacıyla saldırmasının Pyongyang'ın nükleer emellerini güçlendirebileceğini söylüyor.

Gelecek ay Çin'de yapılacak zirveye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme yapma konusunda defalarca ilgi duyduklarını dile getirdiler ancak şimdilik resmi bir görüşme planı bulunmuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin muhtemelen yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi eklenmesiyle nükleer silah üretme yeteneğinde "çok ciddi" ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Mart ayı sonlarında Kuzey Kore lideri Kim, Pyongyang'ın nükleer silahlı bir devlet olma statüsünün geri döndürülemez olduğunu ve "kendini savunma amaçlı nükleer caydırıcılığın" genişletilmesinin ulusal güvenlik için şart olduğunu söyledi.