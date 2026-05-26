Kuzey Kore füze denemelerine devam ediyor

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore 'nin ülkenin batı kıyısındaki Sarı Deniz'e doğru en az bir kısa menzilli balistik füze de dahil olmak üzere birkaç füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerin Kuzey Kore'nin Çin sınırındaki Kuzey Pyongan Eyaleti'ndeki Chongju yakınlarından fırlatıldığı ifade edildi. Güney Koreli yetkililer füzenin yaklaşık 80 kilometre uçtuğunu açıkladı.

Kuzey Kore en son 19 Nisan'da kısa menzilli balistik füze denemeleri gerçekleştirmişti. Nisan ayındaki denemelerde Kuzey Kore, bu füzelerin misket bombalarıyla donatıldığını söyledi.

Nisan ayı başlarında Pyongyang, balistik füze ve elektromanyetik silah üzerinde yeni bir misket bombası başlığını test ettiğini de açıklamış, uzmanlar analistler bunun Kuzey Kore'nin modern bir savaş yürütme kapasitesini gösterme çabası olarak yorumlamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Mart ayında ülkesinin nükleer silahlı bir devlet olma durumunun geri döndürülemez olduğunu ve "kendini savunma amaçlı nükleer caydırıcılığın" genişletilmesinin ulusal güvenlik için şart olduğunu söylemişti.

2006'dan beri nükleer silah ve balistik füze programlarına yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen, Kuzey Kore son yıllarda Kim'in önderliğinde cephaneliğini artırma çabalarını hızlandırdı ve bu durum Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kınanmıştı.