ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da gerçekleştirilecek zirveye sayılı günler kaldı.

Kuzey Kore balistik füze deneme sahasındaki platformu söktü. Bu iddia ABD merkezli bir düşünce kuruluşuna ait.



Ticari uydulardan elde edildiği iddia edilen fotoğrafları inceleyen uzmanlar, Kuzey Kore'nin Kusong kentinin kuzeyindeki füze platformunun yıkıldığını açıkladı.



19 Mayıs tarihli uydu fotoğraflara göre bölgedeki rampalar ve depoların tamamen kaldırıldığı görülüyor.



Tesis, 2 bin km menzilli Pukguksong-2 tipi balistik füzelerin test edildiği üs olarak dikkat çekiyordu.



Raporda söz konusu tesislerin yıkılmasının Kuzey Kore'nin füze programının sona erdirdiğine kanıt olmadığı ifade ediliyor.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nisan ayında balistik ve nükleer silah denemelerini tek taraflı olarak durduracağını açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un, Singapur'da 12 Haziran'da ilk kez yüz yüze görüşecek.