Kuzey Kore: Füze testi Güney'e nükleer saldırıyı simüle etmek için yapıldı

İlişkili Haberler Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Devlet haber ajansı KCNA pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi.

Uyarı niteliği de taşıyan bu denemelerin son zamanlardaki füze denemelerinin, Güney Kore ve ABD kuvvetlerinin büyük ölçekli donanma tatbikatlarına karşı da bir tepki olduğu belirtildi.



Kuzey Kore pazar günü erken saatlerde iki balistik füze ateşledi, Seul ve Tokyo'daki yetkililer, Kuzey Kore'nin 25 Eylül'den bu yana yedinci balistik füze fırlattığını söyledi.



KCNA'nın bildirdiğine göre, lider Kim Jong Un, son iki hafta boyunca nükleer taktik birimleri tarafından, sahte nükleer savaş başlıklarına sahip balistik füzeler içeren tatbikatlara rehberlik ederek, bunların güçlü bir savaş caydırıcılık mesajı iletmeleri gerektiğini söyledi.