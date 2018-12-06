Amerikan CNN televizyonu, Kuzey Kore'ni dağlık bölgede uzun menzilli bir füze üssünü genişlettiğini iddia etti.



Uydu fotoğraflarında ABD ile nükleerden arındırma müzakereleri devam etmesine rağmen "Yangjedong" füze üssünde genişleme çalışmaları yapıldığı görülüyor.



İnşaatın haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un bir araya geldiği zirveden sonra bile devam ettiği ileri sürüldü.



Uzmanlar Kuzey Kore lideri Kim'in verdiği sözlere rağmen nükleer başlıklı füze üretimine devam ettiğini vurguluyor.



Daha önce ABD medyası, Kuzey Kore'nin en az bir, muhtemelen iki tesiste nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etmişti.