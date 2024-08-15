Kuzey Kore, "gizli ve tarihi" bir alanı turistlere açacak

Kuzey Kore'ye turist götüren önde gelen seyahat şirketi, 2024 yılı sonuna kadar Batılı turistleri ülkeye göndermeyi umduğunu söylüyor. Bu turistik geziler yaklaşık beş yıl aranın ardından bir ilk olacak.



Ülke, ocak 2020'de salgının başlangıcında sınırlarını turizme kapatan ilk ve hala açmayan tek ülke oldu.

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ÇİN SINIRINDAKİ BÖLGE TURİZME AÇILACAK



Önde gelen bir tur şirketinde çalışan bir yetkili, "Birkaç saat önce, Pyongyang'daki Ulusal Turizm İdaresi'ndeki ortaklarımızdan aralık ayında belirli bir alanın tüm milletlerden ziyaretçilere açılacağı bilgisini aldık" diye konuştu.



Söz konusu bölge, ülkenin en kuzeyinde, Çin sınırına yakın ve Kuzey Kore'nin en yüksek dağı olan Paektu'nun yakınında yeni geliştirilen bir turizm kompleksi olan Samjiyon.



Bu bölge, Japon işgaline karşı direniş sırasında kullanılan gerilla üsleri olarak kabul ediliyor ve ayrıca Kim Jong Il'in resmi doğum yeri.



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EN SERT COVID KARANTİNASI



Samjiyon'a erişim muhtemelen daha önce hiçbir Batılı turist tarafından kullanılmayan Çin'in kuzeyindeki bir kara kapısından olacak.



Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong Un, Covid salgını sırasında herhangi bir ulusun uyguladığı en sert sınır kapatmasını uyguladı.



Çoğu uzmana göre bu, dünyadaki diğer insanların çoğunun deneyimlediğinin ötesinde gerçek ve uygun bir karantinaydı.