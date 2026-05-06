Kuzey Kore Güney Kore'yi tamamen sildi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore 'nin anayasasınında yaptığı son değişikliği paylaşarak "anavatanın birleşmesini gerçekleştirmeyi" hedeflediğine dair maddenin artık yer almadığını açıkladı. Mart ayında yürürlüğe girdiği belirtilen revize edilmiş anayasa , Kuzey Kore'nin topraklarını belirleyen yeni bir madde de içeriyor.

Maddede Güney Kore'nin resmi adını kullanılarak Kuzey Kore'nin sınırları belirtilirken "kuzeyde Çin ve Rusya ile sınır komşusu olan bölgeyi ve güneyde Kore Cumhuriyeti'ni içerdiği ifade ediliyor.

Güney Kore'nin ılımlı görülen Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeler çağrısında bulunarak, iki ülkenin “barış çiçeklerinin açmasını sağlamaya mahkum” olduğunu söyledi.

Ancak Kuzey Kore, Güney Koreli lidere yanıt vermezken Güney Kore "düşman rakip" olarak nitelendirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Mart ayındaki bir konuşmasında Seul'ü "en düşman devlet" olarak nitelendirmişti.

Uzmanlar nükleer gücünü artırma sözü veren ve Nisan ayında 4 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'nin artan agresifliğine karşı uyarılarda bulunurken Güney Kore ile birleşme ibarelerinin anayasadan çıkarılmasıyla Pyongyang'ın Seul'e karşı daha düşmanca bir politika izleyeceği öngörülüyor.