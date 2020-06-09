Kuzey Kore, Güney Kore'yi yeniden "düşman" ilan etti. Pyonyang, Seul ile acil iletişim hattını keseceğini açıkladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansının haberinde, bugün Türkiye saatiyle 06.00'da irtibat bürosundaki acil iletişim hattının ve başkanlık sarayları arasındaki kırmızı hattın kesileceği belirtildi.

Son günlerde Pyongyang yönetimi, Güney Kore’deki aktivistlerin ülkeye havadan yönetim karşıtı broşür atmasına tepki gösteriyordu.

Seul yönetimini buna seyirci kalmakla suçlayan Kuzey Kore, tüm ortak projelere son verme tehdidinde bulunmuştu.

İki ülke yetkilileri "ortak irtibat ofisi" aracılığıyla her gün saat 09.00 ve 17.00'de iki kez görüşüyordu. Güney Kore dün, 21 aydır ilk kez Kuzey Kore yetkililerinin telefona çıkmadığını açıklamıştı.

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