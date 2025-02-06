Kuzey Kore, Güney'i haritadan sildi: "Düşman ve yabancı ulus"

Kuzey Kore hükümeti topraklarını işaretleyen yeni bir harita yayınladı. Kuzey Kore, yenilenen haritada Güney Kore topraklarını boş bırakarak, Pyongyang'ın Güney'i tamamen ayrı ve düşmanca bir ulus olarak görme yönündeki politika değişikliğini yineledi. Lider Kim Jong Un, geçen yıl Güney Kore'yi "birincil ve değişmez düşman" ilan etmek için anayasayı değiştirme sözü vermişti. Yarımada, 2. Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünmüştü ancak hem komünist yanlısı Kuzey hem de ABD yanlısı Güney, geçen yıla kadar nihai birleşme hedefini dile getiriyordu. Radio Free Asia'nın gördüğü Kuzey Kore haritası, 28 Ocak'ta sosyal medya platformu RedNote'ta paylaşıldı.

BİRLEŞME HAYALİ YARIM KALDI



Kim'in duyurusundan sadece birkaç ay sonra, Nisan 2024 tarihli haritada Güney Kore'den "Hanguk" olarak bahsediliyor.



Ocak 2024'ten önce Kuzey Kore, Güney'den sürekli olarak "Namjoson" olarak bahsediyordu; bu terim, Güney Kore'nin yalnızca tek bir Kore'nin güney kısmı olduğunu ima ediyordu.



Haritanın gerçekliği bağımsız olarak doğrulanamasa da Seul'de yaşayan bir Kuzey Koreli firari, haritanın gerçek olduğuna inandığını söyledi.



Yeni haritada Güney Kore toprakları boş bırakılırken, 2012 ve 2018 yıllarında Güney'in idari bölümlenmesine ilişkin detaylar yer alıyordu.



KIM JONG UN'UN İTİBARI YÜKSELİYOR



Haritanın önceki baskılarında eski Kuzey Kore lideri Kim Jong Il'in talimatları yer alıyordu ancak bunlar, oğlu, şimdiki lider Kim Jong Un'un direktifleriyle değiştirildi.



Bunun dışında haritada, Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un doğum tarihine dayanan tarihleme sisteminde olduğu gibi "Juche 113" değil, "2024" ibaresi yer alıyordu.



Bu değişiklik, Kim Jong Un'un seleflerine duyulan saygıyı azaltarak kendi itibarını yükseltmeye çalışmasının bir başka yolu gibi görünüyor.

SELEFLERİNİ "YOK EDEN" LİDER



Yıllar geçtikçe devlet propagandası, babasına ve büyükbabasına resmi belgelerde, anıtlarda ve ideolojik materyallerde yapılan atıfları azaltarak, onun liderliğini tek otorite olarak giderek daha fazla vurgulamıştır.



Örneğin Kuzey Kore, ekim ayında juche sayımını durdurarak dünyanın geri kalanında kullanılan Gregoryen takvimine geçti.



Juche takvim sistemi, adını Kuzey Kore'nin kurucu juche ideolojisinden alıyor; bu felsefe Kim Il Sung tarafından ortaya atılmış bir felsefe.