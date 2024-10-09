Kuzey Kore, Güney'le kara ve demir yolu bağlantılarını kesiyor

Kuzey Kore, Güney'e karşı yeni bir tedbir açıkladı.

KCNA haber ajansının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Halk Ordusu, sınırdaki kara ve demir yolu bağlantılarının 9 Ekim'den itibaren kesileceğini, sınır bölgelerinin savunma yapılarıyla tahkim edileceğini bildirdi.



Güney Kore'nin "birincil düşman devlet" ve "sabit ana düşman" olarak tanımlandığı açıklamada, "Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir" denildi.



Ayrıca Güney Kore'nin askeri tatbikatları ve ABD'nin bazı nükleer varlıklarının bölgeyi ziyareti nedeniyle, Kore Yarımadası'ndaki askeri durumun "akut" hale geldiği belirtildi ve buna karşı daha kararlı ve güçlü tedbirler alındığı kaydedildi.



Kuzey Kore ordusunun tahkimat faaliyetini Güney'de konuşlu ABD birliklerine telefon mesajıyla duyurduğu aktarılan açıklamada, bunun faaliyetin yanlış anlaşılmasını ve kaza sonucu çatışma riskini önlemeyi amaçladığına işaret edildi.



Güney Kore'de Amerikan askeri varlığı 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana devam ederken ülkede hâlâ 28 bin Amerikan askeri bulunuyor. Kuzey ve Güney Kore arasında ayrılık, Soğuk Savaş'ın çözülemeyen bölünmelerinden biri olarak sürüyor.