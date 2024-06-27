Kuzey Kore "işgal provası" demişti: Güney Kore, ABD ve Japonya yeni askeri tatbikata başladı

Güney Kore, ABD ve Japonya yeni ve büyük bir askeri tatbikata başladı.

Müttefikler Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı koymaya çalışırken düzenlenen tatbikatla ilgili Seul Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Freedom Edge" (Özgürlük Eşiği" adı verilen tatbikatın diğer alanların yanı sıra balistik füze ve hava savunması, denizaltı savunma harbi ve savunma amaçlı siber eğitim konularına odaklanacağı belirtildi

Üç ülkenin liderleri geçen yıl bir zirve düzenleyerek Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ve Çin'in artan bölgesel etkisi karşısında birlik olduklarını göstermek için her yıl tatbikat yapma kararı aldılar.



Geçmişte yapılan benzer birleşik askeri tatbikatlar, bunları bir "işgal provası" olarak gören Pyongyang'ı kızdırmıştı.



Cumartesi günü sona erecek olan tatbikatta, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, Japonya'nın güdümlü füze destroyeri JS Atago ve Seul'ün KF-16 savaş uçağı da yer alacak.



Tatbikat öncesinde Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hafta sonu güneydeki Busan limanına ulaşan USS Theodore Roosevelt'i ziyaret etmişti.



Amerika Birleşik Devletleri, tahrik için nükleer enerji kullanan uçak gemilerine sahip iki ülkeden biri ve bu gemiler bu sayede yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan uzun süreler boyunca çalışabiliyor.

