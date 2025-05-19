Kuzey Kore isim değiştirdi: Kim Jong Un'dan yeni hamle

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin ateşkes köyü Panmunjom'un kendi tarafındaki bir binanın adından "birleşme" kelimesini çıkardığını açıkladı.

Yonhap Haber Ajansı'na göre bu hareket, Pyongyang'ın Güney Kore ile ilişkilerini "düşmanca" olarak yeniden tanımlamaya yönelik devam eden kampanyasının son işareti.

Birleşme Bakanlığı sözcüsü Koo Byoung-sam, geçen yıl ağustos ayında Kuzey Kore'nin Panmunjom'un kendi tarafındaki bir binanın tabelasını değiştirdiğini ve daha önce "Birleşme Pavyonu" yazan tabelayı kaldırdıktan sonra "Panmun Salonu" adını verdiğini söyledi.



Panmunjom, Kore Savaşı'nı sona erdiren 1953 Kore Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki fiili sınırın hemen kuzeyinde yer alan bir köy.



2023 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore'yi birincil düşmanı olarak tanımlayan bir emir yayınladı.



Kuzey Kore binası daha önce Koreler arası görüşmeler için kullanılıyordu. Mayıs 2018'de dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim, ikinci zirve toplantılarını burada gerçekleştirmişlerdi.



Son hamle, Güney Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'nin ortasında yer alan Panmunjom'a turları yeniden başlatma planlarını açıklamasından günler sonra geldi.

