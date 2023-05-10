Kuzey Kore, Japonya ve Güney Kore’yi kendisine karşı ittifak oluşturmakla suçladı

Pyongyang yönetiminin Uriminzokkiri isimli internet sitesinde yer alan açıklamasında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio arasında 7 Mayıs’ta yapılan görüşmenin kınandığı ve bunun, Kuzey Kore’ye karşı askeri bir ittifak olduğu kaydedildi.



Uriminzokkiri sitesinin haberinde, Yoon'un "itaatkar" dış politikasının, “Japonya'nın geçmişteki vahşetlerini örtbas etmesini kolaylaştırdığı” ifadesi kullanılarak, bu yaklaşımın, Japonya’nın Güney Kore’nin doğusundaki Dokdo/Takeşima adacıkları üzerindeki egemenlik iddiasını ve Fukuşima nükleer santrali atıklarını Güney Kore sularına akıtma planlarını cesaretlendirdiği ileri sürüldü.



Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) internet sitesinde yer alan haberde de Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Japonya Çalışmaları Enstitüsünden Kim Sol-hwa, makalesinde, "Japonya ısrarla gerçeklerden yüz çevirerek ABD öncülüğünde üçlü bir askeri ittifak kurmaya çalışırsa, Kuzeydoğu Asya'yı istikrarsızlığa sürükleyecek ve bunun sonucunda bölgeyi, kendisini de yok edecek alevler denizine çevirecektir." ifadesini kullanıldı.



"TÜM DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDİYOR" Kim Sol-hwa makalesinde, Japonya'nın, Güney Kore ile ABD arasındaki Washington Deklarasyonu'na potansiyel katılımının, ABD’nin, "Kuzeydoğu Asya'da kendi liderliğinde bir nükleer askeri ittifak kurmaya yönelik kötü niyetini" temsil edeceğini ve bu girişiminin, tüm dünyadaki barış ve güvenliği tehdit edecek nükleer bir çatışma senaryosuna dönüşebileceğini iddia etti.



Kuzey Kore, Yoon'un ABD ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD'nin çok istediği Güney Kore ile Japonya arasındaki askeri ittifak, pervasızca gerçekleştirilme aşamasına geldi." ifadesi kullanılmıştı.



Açıklamada, Güney Kore liderinin, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü güçlendirmeyi amaçlayan Seul-Washington arasındaki Washington Deklarasyonu'na Japonya’nın da katılabileceğini ifade eden sözleri de eleştirilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin