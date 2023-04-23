Kuzey Kore, Japonya'yı teyakkuza geçirdi: Askeri uydu fırlatılacak

İsmi açıklanmayan bir Japon hükümeti yetkilisi, açıklamasında, "Japonya'ya zarar verebilecek her türlü duruma karşılık verebilmek için hazırlık yapacağız." ifadelerini kullandı.



Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Kuzey Kore, uydu fırlatılışı için balistik füze teknolojisini kullanırsa bu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olur" dedi.



Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, Aralık 2022'de, ülkenin askeri keşif uydusunun fırlatılışına ait hazırlıkların Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.



2012 ve 2016'DA FIRLATILMIŞTI



Pyongyang yönetimi 2012 ve 2016'da uydu taşıdığını duyurduğu, balistik füzeler fırlatmıştı. Bu füzeler, Japonya'nın güneybatısındaki Sakişima adası açıklarına düşmüştü



Kuzey Kore'nin askeri uydusunu taşıyan roketinin fırlatılış tarihi ise duyurulmadı. Öte yandan Japon hükümetinin talimatı, hafta içi gerçekleşecek üst düzey bir görüşme öncesi geldi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta içi Washington'da, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede iki lider, Kuzey Kore karşıtı tedbirleri ele alacak.

