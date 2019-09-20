Ağır yaptırımlar nedeniyle zorluklar çeken Kuzey Kore yeni bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre ülkede mahsul üretimi son beş yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda.



Rapora göre ülkede yaşanan kuraklık had safhaya çıktı. Havadaki olumsuzluklar kötü sulama teknikleriyle birleşince ürün verimi de oldukça düşük seviyelerde kaldı.

Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle yemeklerin karneyle dağıtıldığı ülkede yüzde 40'lık bir nüfusun açlık tehlikesi altında olduğu belirtiliyor.



Gıda ve Tarım Örgütü, ülkedeki milyonlarca insana acilen gıda yardımı için programların hızlandırılması gerektiğini öneriyor.

Güney Kore'yle yapılan görüşmeler sırasında Seul yönetimi, Pyongyang'a 50 bin tonluk pirinç yardımı sözü vermişti. Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam etmesi nedeniyle yardım halen yapılmadı.



Kuzey Kore'de kuraklıklarla birlikte hayvanların da hastalığa yakalandığı basına yansıyan bilgiler arasındaydı.



Ülkedeki domuzların, Afrika türü domuz gribine yakalandığı ve hastalığın giderek yayıldığı belirtiliyor. Kuzey Kore uzun yıllardır ağır yaptırımlara maruz kalan bir ülke bu nedenle kısa süreli açlıkla sürekli mücadele ediyor.