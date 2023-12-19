Kuzey Kore lideri Kim, ABD'ye karşı "daha saldırgan eylemler" tehdidinde bulundu

Testin, ABD'nin "yanlış karar vermesi" halinde ülkesinin nasıl tepki verebileceğini gösterdiğini kaydeden Kim, "düşmanların pervasız ve sorumsuz askeri tehditlerini asla hafife almama ve onlara daha saldırgan eylemlerle güçlü biçimde karşılık verme" mesajı verdi.



"ÜLKENİN EN GÜÇLÜ SİLAHI"



ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen Hwasong-18, ülkenin en güçlü silahı olarak kabul ediliyor.



Nisan ve temmuzda da Hwasong-18'in fırlatma denemeleri yapılmıştı.