Güney Kore Devlet Başkanlığı Baş Danışmanı Yoon Young-çan, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in bu yıl içinde Seul'ü ziyaret etmesinin "zor", gelecek yıl başında ülkeye gelmesinin ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı.



Uzmanlar, Kim'in ABD ile nükleer müzakerelerin durma noktasına gelmesi nedeniyle Güney'i ziyaret etmek konusunda isteksiz olduğunu ifade ediyor.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in eylül ayında Pyongyang'ı ziyaret etmesinin ardından ikili "yakın gelecekte" Seul'de bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı. Moon, sonrasında Kim'in bu yıl içinde ülkesini ziyaret edeceğini açıklamıştı.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Seul'ü ziyaret etmesi halinde Kore Savaşı'ndan bu yana bunu yapacak ilk Kuzey Kore lideri olacak.

