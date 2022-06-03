Kuzey Kore Lideri Kim, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılını kutladı

Straits Times sitesinin haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kim tarafından gönderilen mesajda, "Ülkenizin Ulusal Günü, Majesteleri'nin resmi doğum günü vesilesiyle sizi ve halkınızı tebrik ediyorum" denildi.



Mesajın, Kim Jong-un'un "Kraliçe'ye gönderdiği ilk halka açık mesaj" olduğu belirtiliyor.

İngiliz yetkililer, böyle bir mesajın daha önce de gönderildiğini aktarırken, bir veri tabanı araştırması, mesajın Kuzey Kore basınında ilk defa yer aldığını ortaya koydu.



Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılına (Platin Yıl Dönümü) ilişkin törenler, dün, doğumu günü kutlamasıyla başlamıştı.



Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmazken, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri kendilerini taşıyan araçlardan halkı selamlamıştı.

