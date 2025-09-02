Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, zırhlı trenle Pekin'e gitti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ve Kuzey Kore liderlerini bugün Pekin'de bir araya getirecek.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un zırhlı özel treni Çin'in başkentine varırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşme sırasında Rusya'nın Çin ile "eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek ilişkileri" olduğunu belirtti. Putin, sıcak karşılama için "sevgili dostum" diye hitap ettiği Şi'ye teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yarın Çin'deki büyük askeri geçit törenine katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi dünyadan yalıtmaya çalıştığı ve Batılı devletlerin Rusya ve İran'a ağır yaptırımlar uyguladığı bir dönemde, Şi'nin liderleri bir araya getirmesi Çin'in Batı karşıtı blokta artan diplomatik nüfuzuna işaret ediyor.