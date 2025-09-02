Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, zırhlı trenle Pekin'e gitti
ABD Başkanı Trump'ın politikalarına karşı Çin-Rusya-Kuzey Kore ittifakı derinleşiyor. Üç ülkenin lideri Pekin'de bir araya geliyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ve Kuzey Kore liderlerini bugün Pekin'de bir araya getirecek.
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un zırhlı özel treni Çin'in başkentine varırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşme sırasında Rusya'nın Çin ile "eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek ilişkileri" olduğunu belirtti. Putin, sıcak karşılama için "sevgili dostum" diye hitap ettiği Şi'ye teşekkür etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yarın Çin'deki büyük askeri geçit törenine katılacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi dünyadan yalıtmaya çalıştığı ve Batılı devletlerin Rusya ve İran'a ağır yaptırımlar uyguladığı bir dönemde, Şi'nin liderleri bir araya getirmesi Çin'in Batı karşıtı blokta artan diplomatik nüfuzuna işaret ediyor.
PUTİN, KİM, Şİ: DAHA DA YAKINLAŞACAKLAR
Bugünkü üçlü buluşmada Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasında daha yakın savunma ilişkilerine dair bir mesajın verilmesi bekleniyor.
Şi, dün gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı açıklamada "Hegemonya ve güç politikaları karşısında açık bir duruş sergilemeye devam etmeliyiz" demişti.
Putin ve Şi'nin bugün yaptıkları toplantıda, Rusya'nın devlet enerji şirketi Gazprom ile Çin Ulusal Petrol Şirketi, doğalgaz arzını arttırma ve Çin'e 30 yıl boyunca doğalgaz tedarik edebilecek yeni bir boru hattı konusunda anlaşma imzaladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kuzey Kore
- Rusya
- Çin