Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Çin aşılarına yasak

Kuzey Kore’de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

Anadolu Ajansı 20.05.2021 - 13:56

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Çin aşılarına yasak

İlişkili Haberler

73 yıllık tarihinin en kötüsü: Kuzey Kore, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle ekonomik yıkım yaşıyor

73 yıllık tarihinin en kötüsü: Kuzey Kore, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle ekonomik yıkım yaşıyor

Kuzey Kore lideri Kim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayız

Kuzey Kore lideri Kim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayız

Kuzey Kore’de ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

Asia News’in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin Mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin’de üretilen ilaçların ve Covid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.

Üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.

Kuzey Koreli yetkililer, ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını iddia ederken söz konusu iddianın doğruluğu uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından sorgulanıyor. 

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...