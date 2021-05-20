Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Çin aşılarına yasak

Kuzey Kore’de ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

Asia News’in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin Mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin’de üretilen ilaçların ve Covid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.



Üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.



Kuzey Koreli yetkililer, ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını iddia ederken söz konusu iddianın doğruluğu uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından sorgulanıyor.