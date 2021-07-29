Kuzey Kore lideri Kim, Pekin ile sıkı ilişkileri sürdürme sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı'nda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde Pekin ile sıkı ilişkileri sürdürme sözü vererek hayatını kaybeden Çin askerlerine saygılarını sundu.

Anadolu Ajansı 29.07.2021 - 14:20 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 14:35

Kuzey Kore lideri Kim, Pekin ile sıkı ilişkileri sürdürme sözü verdi

İlişkili Haberler

Kim Jong-un, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden üst düzey yetkilileri kovdu: Ağır sonuçları olacak

Kim Jong-un, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden üst düzey yetkilileri kovdu: Ağır sonuçları olacak

Kim Jong-un, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden üst düzey yetkilileri kovdu: Ağır sonuçları olacak

Kim Jong-un, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden üst düzey yetkilileri kovdu: Ağır sonuçları olacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı ile ilgili düzenlenen anma töreninde konuştu.

KCNA'nın haberine göre, Kim, Pyongyang'daki törende Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Çin askerlerine saygılarını sundu.

Kuzey Kore liderinin, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Çin askerlerini onurlandırmak için dikilen Dostluk Kulesi'ne yaptığı ziyaret, 2011'de başa gelmesinden bu yana üçüncüsü oldu.

Kim, "Kuzey Kore'nin en zorlu sınavlardan geçtiği sırada hayatları pahasına Kore halkının kutsal ve tarihi mücadelesine yardım eden Çin halkının başarıları ölümsüz kalacaktır" diye konuştu.

Kim Jong-un, iki ülkenin dostluk bağlarının, ortak amaç uğruna nesilden nesle sıkı biçimde aktarılacağına da vurgu yaptı.

Çin, ateşkesle sonuçlanan Kore Savaşı'nda, Güney Kore ve ABD öncülüğündeki BM güçlerine karşı Kuzey Kore'nin yanında savaşmıştı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...