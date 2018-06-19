Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.



Kuzey Kore lideri Kim'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirve hakkında Çin Devlet Başkanı Şi'ye bilgi vermesi bekleniyor.



Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da, Çin'in Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda yapıcı bir rol oynamasını umduklarını açıkladı.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bu yıl üçüncü kez Çin'i ziyaret ediyor.



Çin basını Kim'in ziyaretinin 2 gün süreceğini duyurdu. Kim'in daha önceki ziyaretleri Kuzey Kore lideri ülkeden ayrıldıktan sonra doğrulanmıştı.

