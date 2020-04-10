Kuzey Kore lideri Kim yine corona virüsü hiçe saydı

Dünya yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için önlem alırken, Kuzey Kore virüsten etkilenmemiş askeri tatbikat yaptı. Kuzey Kore lideri Kim'in de yer aldığı tatbikat yine hiçbir corona virüs önleminin alınmadığı görüldü.

ntv.com.tr 10.04.2020 - 10:55

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez de virüs önlemsiz askeri tatbikata katıldı. 

Dünya corona virüs tehdidi nedeniyle ciddi önlemlere başvururken, ülkesini kapalı bir rejimle yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tavrı yine fark yarattı. Kısa menzili füze denemesini maskesiz yerinde izleyemesinin ardından Kim, bu kez de hiçbir önlem almadan askeri tatbikata katıldı. 

Kuzey Kore'de resmi olarak corona virüsü tepsit edilmedi ancak ocak ayından bu yana 20 kişinin şüpheli şekilde öldüğü belirtiliyor.

Kim, geçtiğimiz günlerde çektirdiği bu fotoğraf ile çok konuşulmuştu. Kim, geçtiğimiz günlerde çektirdiği bu fotoğraf ile çok konuşulmuştu.

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