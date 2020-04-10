Kuzey Kore lideri Kim yine corona virüsü hiçe saydı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez de virüs önlemsiz askeri tatbikata katıldı.

Dünya corona virüs tehdidi nedeniyle ciddi önlemlere başvururken, ülkesini kapalı bir rejimle yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tavrı yine fark yarattı. Kısa menzili füze denemesini maskesiz yerinde izleyemesinin ardından Kim, bu kez de hiçbir önlem almadan askeri tatbikata katıldı.

Kuzey Kore'de resmi olarak corona virüsü tepsit edilmedi ancak ocak ayından bu yana 20 kişinin şüpheli şekilde öldüğü belirtiliyor.