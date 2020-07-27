Kuzey Kore lideri Kim'den komutanlara tabanca

Kuzey Kore'de liderlerin güvendikleri subaylara tabanca hediye etmesi geleneği bulunuyor. Bu jest, liderin çevresindeki komutanlara canını emanet edecek kadar güvendiği mesajını taşıyor.



"Güvenin sembolü" olarak paylaşılan fotoğraftaki bazı generallerinin ellerinin tetikte olduğu, bazılarınınsa elini tetiğe bile yaklaştırmadığı görülüyor.



Kuzey Kore'deki "Peaktusan" dağının ismi verilen tabancaların dolu olmadığı da gelen haberler arasında.



Kuzey Kore yönetimi 27 Temmuz 1953'teki ateşkes anlaşması ile fiilen sona eren Kore Savaşı'nı kazandıklarını iddia ediyor. Bu tarihte her yıl ülkede zafer kutlamaları yapılıyor.

Komutanlar Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hediye ettiği tabancalarla poz verdi.