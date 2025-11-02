Kuzey Kore lideri Kim'den özel birliğe ziyaret: Savaş hazırlıklarını izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en seçkin özel kuvvet birliği olarak bilinen Kore Halk Ordusu 11. Kolordusu’nu ziyaret ederek tatbikat izledi.

Kore makamlarına göre Kim'in, birliğin “mükemmel savaş hazırlığından büyük memnuniyet duyduğu" belirtildi.



Kim ayrıca, birliğin operasyon planları hakkında brifing aldı ve özel kuvvetlerin gelişimi için “stratejik politikalar ve önemli görevler” belirledi.

Kim Jong-un, ziyarette yaptığı konuşmada, "Partimizin iradesi, ordunun tamamını bu birlik gibi her savaşta zafer kazanan güçlü ve kahraman bir orduya dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA ASKER GÖNDEREN KOLORDU

Kolordu, geçen yılın sonunda Rusya’ya asker göndererek Ukrayna savaşında görev almasıyla dikkat çekmişti. Birliğin bu görev sayesinde modern savaş koşullarında deneyim kazandığı değerlendiriliyor.

Kim’in ziyareti, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’nin Gyeongju kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyle aynı zamana denk geldi.

Zirve öncesi Seul yönetimi, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunun gündemde olacağını açıklamış, ancak görüşme sonrası yapılan açıklamalarda bu konudan bahsedilmemişti.



Öte yandan, Kuzey Kore Cumartesi günü yaptığı ayrı bir açıklamada, Seul’ün nükleerden arınma söylemini “boş bir hayal” olarak nitelendirmişti.