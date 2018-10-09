Güney Kore başkanlık konutu Mavi Saray'dan bugün yapılan açıklamada, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Papa Francis'i Pyongyang'a davet ettiği belirtildi.
Mavi Saray sözcüsü Kim Eui-kyeom, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore lideri Kim'in davetini Papa Francis'e önümüzdeki hafta Avrupa'ya yapacağı ziyarette ileteceğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon geçtiğimiz ay Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. Kuzey Kore lideri Kim'in Papa Francis'i bu ziyaret sırasında davet ettiği belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim'den Papa'ya davet
Dünya
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'i Pyongyang'a davet ettiği iddia edildi.
Güney Kore başkanlık konutu Mavi Saray'dan bugün yapılan açıklamada, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Papa Francis'i Pyongyang'a davet ettiği belirtildi.