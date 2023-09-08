Kuzey Kore, nükleer silah taşıyabilen denizaltısını tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang'ın nükleer silah taşıyabileceğini iddia ettiği yeni bir denizaltıyı tanıtmak üzere bir tören düzenledi.

Nükleer saldırı denizaltısının uzun zamandır Kuzey Kore'nin inşa etmek istediği silahlar listesinde yer aldığı belirtildi.



Reuters'a göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un uzun yıllardır bu denizaltıyı geliştirmek için çalıştığı ve nükleer silah programının önemli bir parçası olarak gördüğü aktarıldı.



Ancak bu denizaltının operasyonel olup olmadığı bilinmiyor çünkü Kuzey Koreliler henüz nükleer kapasiteli füzeleri başarıyla ateşleyebildiğini göstermedi.