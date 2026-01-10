Kuzey Kore ordusu, Güney'den gelen İHA'yı düşürdü: "Affedilmez histerilerinin bedelini ödeyecekler"

Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) Halk Ordusu Genelkurmayı Sözcüsü,, 4 Ocak’ta Güney Kore’den havalanan bir İHA'nın, Kuzey Kore hava sahasına girdikten sonra elektronik harp yöntemleriyle düşürüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcüsü, İHA’nın keşif ve gözetleme ekipmanları taşıdığını, düşen parçaların incelendiğini ve uçuş planı ile kaydedilen görüntülerin analiz edildiğini duyurdu.

Kuzey Kore tarafı, İHA’nın 156 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdiğini, üç saatten fazla süreyle 100–300 metre irtifada uçarak Kaesong ve Kuzey Hwanghae bölgeleri dahil olmak üzere çeşitli noktaları görüntülediğini ileri sürdü. Açıklamada, “İHA’nın kaydettiği görüntüler, Kuzey Kore hava sahasının keşif amacıyla ihlal edildiğinin açık kanıtıdır” denildi.

“SORUMLUSU GÜNEY KORE” AÇIKLAMASI

Genelkurmay Sözcüsü, benzer bir olayın Eylül 2025’te de yaşandığını belirterek, o tarihte de Güney Kore kaynaklı bir İHA’nın düşürüldüğünü ve askeri tesisler ile stratejik noktaların görüntülendiğini iddia etti. Açıklamada, bu tür İHA’ların Güney Kore’nin yoğun radar ve anti-İHA sistemlerinin bulunduğu bölgelerden kalkmasının “arka plandaki sorumluların kim olduğunu açıkça gösterdiği” savunuldu.

Sözcü ayrıca, Güney’i “doğası asla değişmeyecek en düşmanca düşman” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

“Güney Kore, bize saldırdığı takdirde kesin olarak çökertilecek bir düşmandır. Güney Kore, Kiev’deki çılgınların bire bir kopyası. Yıkımlarını davet eden bu eylemlere derhal son vermeliler. Güney Koreli savaş kışkırtıcıları, affedilmez histerilerinin bedelini mutlaka ağır ödeyecektir.”