Kuzey Kore ordusunda "köklü değişime" hazırlanıyor

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordunun hava tatbikatına katıldı.



Kim, yeni hava savunma ve saldırı sistemlerinin test edildiği tatbikatta orduya seslendi.



Savaşta zafere ulaşmanın "her daim hazır bulunmaktan" ve "kendini savaşa ve siyasi eğitime adamaktan" geçtiğini söyleyen Kim, ordunun tüm birliklerinden, savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" meydana getirmelerini istedi.



Kim, orduya, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.