Kuzey Kore, Rusya'dan petrol aldı mı?

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Açık Kaynaklar Merkezi’nden (Open Source Centre) Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan iş birliğine dair yeni bir iddia geldi.

Kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ederek yılın sekiz aylık döneminde Rusya'dan bir milyon varilden fazla petrol almış olabileceğini açıkladı.

40'TAN FAZLA ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Yayınlanan raporda, Kuzey Kore’ye ait petrol tankerlerinin mart ayından bu yana Rusya'nın Uzak Doğusundaki Vostochny limanına 40'tan fazla ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Raporda, "Onlarca yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) verileri ve Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını delme girişimlerini izlemekle görevli deniz devriye misyonları tarafından yayınlanan görüntüler, Kuzey Kore tankerlerinin Rusya'nın Vostochny limanındaki bir petrol terminalinden defalarca yükleme yaptığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ise konuyla ilgili açıklama taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.

BM YAPTIRIMLARI PETROL İTHALATINI KISITLIYOR



Nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uygulanan BM Güvenlik Konseyi yaptırımları kapsamında, Kuzey Kore'nin yılda 500 bin varil rafine petrol ürünü ithal etme hakkı bulunuyor.

Buna rağmen Kuzey Kore'nin açık denizlerde gemiden gemiye transfer başta olmak üzere farklı yasa dışı yollarla BM yaptırımlarını delmeye çalıştığı biliniyor.

