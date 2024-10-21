Kuzey Kore savaşa dahil oluyor: Güney Kore, Rus büyükelçisini çağırdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang'ın Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek üzere aralarında özel kuvvetler birliklerinin de bulunduğu binlerce asker gönderme kararının üzerine Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun'un, “Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesiyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdiği, Kuzey Kore güçlerinin derhal geri çekilmesi ve ilgili işbirliğinin durdurulması çağrısında bulunduğu” belirtildi.

ZELENSKİ'NİN KUZEY KORE İDDİASI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.



Zelenski, Kuzey Kore'yi Rusya'ya silah, işçi ve asker yardımı yapmakla suçlamıştı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha sonra, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaların incelendiğini bildirmişti.

