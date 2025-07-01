Kuzey Kore silahlarının faturasını Amerikanlar ödüyormuş

ABD Adalet Bakanlığı, en az iki Amerikan vatandaşının, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Koreli ajanlarla iş birliği yaparak kimlik hırsızlığına karıştığını açıkladı.

Bu yöntemle ABD merkezli şirketlerden maaş alan dolandırıcıların, paraları Pyongyang’a aktardığı ortaya çıktı.



ABD Ulusal Güvenlik Birimi Başsavcı Yardımcısı John Eisenberg, “Bu planlar ABD şirketlerini hedef alıyor, onları soyuyor ve Kuzey Kore rejiminin yasa dışı programlarını, özellikle de silah programlarını finanse etmeyi amaçlıyor” dedi.



80'DEN FAZLA ABD VATANDAŞININ KİMLİĞİ ÇALINDI



Adalet Bakanlığı’na göre, zanlılar ilk olarak 80’den fazla ABD vatandaşının kişisel bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle sahte kimlikler oluşturuldu ve Çin ile Tayvan’da yaşayan kişilere, sanki ABD’de yaşayan yazılım mühendisleriymiş gibi uzaktan iş başvuruları yaptırıldı.



İşe alınan kişiler, şirket dizüstü bilgisayarlarının New Jersey, New York ve Kaliforniya’daki adreslere gönderilmesi istedi.



Ancak bu adresler aslında Kuzey Korelilerin erişim sağladığı "laptop çiftlikleri"ydi. Bakanlığa göre, bu bilgisayarlar sabit sürücülere bağlanarak Kuzey Kore'den yönetildi.



16 EYALETTE 29 LAPTOP ÇİFTLİĞİ



ABD kolluk kuvvetleri, 16 farklı eyalette 29 şüpheli “laptop çiftliğine” baskın düzenledi. Suçlamalara göre, ABD vatandaşı Wang Zhengxing bu çiftliklerden birini işletiyor ve sahte çalışanların maaşlarını almak üzere çeşitli paravan şirketler kuruyordu.



Bu gelirler daha sonra Kuzey Kore kontrolündeki hesaplara aktarılıyordu. Wang tutuklandı ve beş ayrı suçtan yargılanıyor. Diğer ABD vatandaşı Kejia Wang ise hala firarda.

696 BİN DOLARLIK ÖDEME

Adalet Bakanlığı, ABD’de faaliyet gösteren Wang ve dört isimsiz ortağının toplamda 696 bin doların üzerinde ödeme aldığını bildirdi.



ABD makamları, Kuzey Kore'nin geniş çaplı bir dolandırıcılık ağı kurarak, ABD şirketlerinde işe başladığını ve bu sayede milyonlarca doları silah ve füze programlarına aktardığını belirtiyor.



Kuzey Kore'nin dijital ordusu ABD'de iş başı yaptı. Kimlik hırsızlığıyla başlayan dolandırıcılık, Amerikan şirketlerinden elde edilen paraların Pyongyang’a aktarılmasıyla sonuçlandı.