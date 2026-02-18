Kuzey Kore sınırı 4 kez ihlal edildi, suçlular sivil çıktı

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un geçen yıl göreve başlamasından bu yana üç sivilin dört ayrı tarihte Kuzey Kore ’ye insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini açıkladı. Chung, söz konusu girişimlerin iki Kore arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

DÖRT GİRİŞİM, İKİ DÜŞEN İHA

Polis raporlarına göre, üç kişinin Eylül 2025 ile Ocak 2026 arasında sınırda İHA uçurduğu belirlendi. İHA’ların iki kez Kuzey Kore’de düştüğü ifade edildi. Bu durumun Pyongyang yönetiminin iddialarıyla örtüştüğü kaydedildi.

Diğer iki girişimde ise İHA’ların, Kuzey Kore’nin Kaesong kenti üzerinden uçtuktan sonra Güney Kore sınırındaki Paju yerleşimine geri döndüğü aktarıldı.

“DÜŞMANA FAYDA SAĞLAMA” ŞÜPHESİ

Güney Koreli yetkililer, üç sivili havacılık güvenliği yasasını ihlal ve düşmana fayda sağlama suçlamalarıyla soruşturuyor.

Ayrıca Güney Kore askeri istihbaratı ve Ulusal İstihbarat Servisi’nden bazı yetkililer de söz konusu kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla inceleme altında.

“Resmi olarak Kuzey’e üzüntümüzü ifade ediyoruz.” diyen Chung, hükümetin İHA ihlallerini son derece ciddiye aldığını vurguladı.

PYONGYANG'DAN SERT TEPKİ

Kuzey Kore, geçen ay Güney Kore’den gönderilen İHA’ların hava sahasına girdiğini açıklayarak sert tepki göstermişti. Bu açıklama, Eylül ayındaki başka bir ihlalin ardından gelmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Seul yönetimine olayın soruşturulması çağrısı yapmış, provokasyonların “korkunç sonuçlara” yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

ESKİ DEVLET BAŞKANI YOON HAKKINDA İDDİANAME

Chung, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde Kuzey Kore’ye 11 ayrı girişimde toplam 18 İHA gönderildiğini de belirterek bu durumu “son derece tehlikeli” olarak niteledi. İHA’ların, Kuzey Kore’de İşçi Partisi ofisinin hava sahası da dahil olmak üzere hassas bölgelere yönlendirildiğini söyledi.

Güney Kore savcıları, Nisan 2025’te görevden alınan Yoon hakkında “düşman devlete yardım” da dahil çeşitli suçlamalarla iddianame hazırladı.

Savcılar, Yoon ve bazı askeri komutanların, gerilimi artırmak ve sıkıyönetim kararını meşrulaştırmak amacıyla Kuzey’e gizli İHA operasyonu talimatı verdiğini öne sürdü. Yoon ise suçlamaları reddediyor.

CEZALAR ARTIRILACAK

Hükümet, Kuzey Kore’ye İHA gönderilmesine yönelik cezaları artırmayı planlıyor. Buna göre ihlaller için bir yıla kadar hapis ya da 10 milyon won (yaklaşık 6 bin 928 dolar) para cezası öngörülüyor.

Ayrıca Kore Yarımadası’nda gerilimi tırmandırabilecek eylemleri engellemek amacıyla Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesine dair yasaya yeni bir madde eklenmesi planlanıyor.