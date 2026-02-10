Kuzey Kore sınırı ihlal edildi, istihbarata baskın düzenlendi. "Ateş açmakla eş değer"
10.02.2026 11:45
Güney Kore yönetimi İHA iddialarını reddederken, böyle bir eylemin “Kuzey’e ateş açmakla eşdeğer” olacağı öne sürülmüştü.
Kuzey Kore sınırını ihlal eden insansız hava araçları, Güney Kore'de soruşturuluyor. Ülkenin istihbarat teşkilatına baskın düzenledi. Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung daha önce, böyle bir eylemin, “Kuzey’e ateş açmakla eş değer” olacağını söylemişti.
Güney Kore’de güvenlik güçleri, Kuzey Kore sınırını geçen bir insansız hava aracı (İHA) olayıyla ilgili olası hükümet bağlantılarını araştırmak üzere ülkenin istihbarat teşkilatına baskın düzenledi.
Pyongyang yönetimi, ocak ayında sanayi merkezi Kaesong yakınlarında bir gözetleme İHA’sını düşürdüğünü açıklamış, Seul’ü “önemli hedefler” hakkında istihbarat toplamak amacıyla bu aracı göndermekle suçlamıştı.
SEUL İLK ETAPTA REDDETTİ
Güney Kore yönetimi başlangıçta resmi bir dahli olduğunu reddederken, Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, böyle bir eylemin “Kuzey’e ateş açmakla eş değer” olacağını söylemişti.
Ancak ordu ve polisten oluşan ortak bir görev gücü, salı günü yaptığı açıklamada, “gerçeği tüm yönleriyle ortaya koymak” amacıyla üç asker ile bir istihbarat çalışanının soruşturulduğunu duyurdu.
Kuzey Kore sınırını ihlal eden droneların görüntüsü.
18 NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında Savunma İstihbarat Komutanlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi’nin de aralarında bulunduğu 18 noktaya baskın düzenlendi.
Kuzey Kore ordusu, ocak ayı başında “gözetleme ekipmanları” taşıyan bir İHA’yı düşürdüğünü, devlet haber ajansı Korean Central News Agency aracılığıyla duyurmuştu.
Yayınlanan fotoğraflarda, kanatlı bir hava aracının enkazı ile aralarında kamera olduğu öne sürülen gri ve mavi parçaların yerde dağılmış halde olduğu görülmüştü. Açıklamada, İHA’nın sınır bölgeleri dahil “önemli hedeflere” ait görüntüler depoladığı iddia edilmişti.
“YOON'A SADIK İSİMLER” İDDİASI
Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, ocak ayındaki İHA olayında eski sertlik yanlısı lider Yoon’a hala sadık olan bazı devlet görevlilerinin rol almış olabileceğini öne sürdü.
Skandal kapsamında üç sivil hakkında da suçlama yöneltildi. Bu kişilerden biri, Pyongsan’daki uranyum işleme tesisinden yayılan radyasyon seviyelerini tespit etmek amacıyla hareket ettiğini söyleyerek kamuoyuna açık şekilde sorumluluğu üstlendi.
ESKİ CUMHURBAŞKANI YOON YARGILANIYOR
Yoon Suk Yeol, 2024’ün sonlarında sıkıyönetim ilanı için gerekçe yaratmak amacıyla Kuzey Kore’ye yasa dışı şekilde İHA gönderdiği iddiasıyla yargılanıyor.
Savcılara göre Yoon, Pyongyang üzerinde İHA uçurulması ve Kuzey karşıtı broşürlerin dağıtılması talimatını vererek karışıklık oluşturmayı hedefledi. İddianamede, Yoon ve beraberindekilerin “iktidarı sıkıyönetim yoluyla pekiştirecek koşulları oluşturmak için komplo kurduğu” belirtildi.
Başarısız darbe girişimi niteliğindeki bu süreç sonunda 65 yaşındaki Yoon, Nisan 2025’te görevden alındı. Yoon’un isyan suçlamalarına ilişkin cezasının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.