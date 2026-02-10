Kuzey Kore sınırı ihlal edildi, istihbarata baskın düzenlendi. "Ateş açmakla eş değer"

Güney Kore’de güvenlik güçleri, Kuzey Kore sınırını geçen bir insansız hava aracı (İHA) olayıyla ilgili olası hükümet bağlantılarını araştırmak üzere ülkenin istihbarat teşkilatına baskın düzenledi.

Pyongyang yönetimi, ocak ayında sanayi merkezi Kaesong yakınlarında bir gözetleme İHA’sını düşürdüğünü açıklamış, Seul’ü “önemli hedefler” hakkında istihbarat toplamak amacıyla bu aracı göndermekle suçlamıştı.

SEUL İLK ETAPTA REDDETTİ

Güney Kore yönetimi başlangıçta resmi bir dahli olduğunu reddederken, Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, böyle bir eylemin “Kuzey’e ateş açmakla eş değer” olacağını söylemişti.

Ancak ordu ve polisten oluşan ortak bir görev gücü, salı günü yaptığı açıklamada, “gerçeği tüm yönleriyle ortaya koymak” amacıyla üç asker ile bir istihbarat çalışanının soruşturulduğunu duyurdu.