Kuzey Kore sınırında ihlal alarmı: "Askerlerimize ateş açıldı"

Güney Kore'den Kuzey Kore ile askeri gerilimi artıracak bir hamle geldi.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ko Jong Chol tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ordusunun sınır hattına barikat inşa eden Kuzey Kore askerlerine 12.7 mm'lik ağır makineli tüfeklerle 10'dan fazla uyarı atışı yaptığı bildirildi.

Olayın 19 Ağustos'ta yaşandığı ve "ciddi bir provokasyon" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, çok sayıda kuvvetin karşılıklı olarak konuşlandığı güney sınır bölgesindeki durumu kontrol edilemez bir aşamaya sürükleyebilecek son derece ciddi bir eylemdir" uyarısında bulunuldu.

"KASITLI BİR PROVOKASYON"

Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerinin sınır güvenliğini güçlendirme amacı taşıyan bu proje hakkında önceden bilgilendirildiği hatırlatılan açıklamada, "ABD tarafı da bunu samimi bir yumuşama hamlesi olarak kabul etmiş ve personelimiz tarafından yürütülen bu projenin açıkça Kuzey Kore toprakları içinde yürütüldüğünü teyit etmiştir" denildi.

Buna rağmen Kuzey Kore askerlerine yönelik "provokatif" eylemlerin sürdüğü kaydedilerek, "Özellikle, Güney Kore'de gerçekleştirilen büyük ölçekli ortak askeri tatbikatlarla aynı zamana denk gelen son olay, baştan sona askeri çatışmaya yönelik kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"PROJENİN ASKERİ NİTELİĞİ YOK"

Kuzey Kore'nin önceden bildirim yapılması halinde Güney Kore ordusunun sınır hattına yaklaşmasına müsaade ettiği belirtilerek, "Askeri niteliği olmayan bu projeyi engellemeye yönelik eylemler devam ederse, bunu kasıtlı bir askeri provokasyon olarak görecek ve uygun şekilde karşılık vereceğiz" uyarısında bulunuldu.

"SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĞİZ"

Düşmanların tehlikeli eylemlerinin muhtemel bir çatışmaya yol açabileceği hatırlatılarak, "Tarafımızdan yapılan ön bildirimlerin göz ardı edildiği ve çok sayıda kuvvetin karşıya bulunduğu güney sınır bölgesinde tehlikeli bir durum yaşanırsa, bunun doğuracağı ciddi sonuçlar konusunda sorumluluk kabul etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.