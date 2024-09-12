Kuzey Kore tansiyonu yükseltti! Japon Denizi'nde balistik füze alarmı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine birden çok balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ve herhangi bir hasara yol açmadığı açıklandı. Pyongyang'ın füze denemelerinin ardından açıklama yapan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili hükümet birimlerine beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdiğini söyledi.

Kuzey Kore tansiyonu yükseltti! Japon Denizi'nde balistik füze alarmı

Son balistik füze denemesini 1 Temmuz'da gerçekleştiren 'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru birden çok balistik füze fırlattığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin batı kıyısından yerel saatle 07.10 ile 07.14 saatleri arasında ateşlenen füzelerin en az ikisinin 100 kilometre irtifaya ulaşarak yaklaşık 350 kilometre uçtuğu kaydedilirken, füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü aktarıldı.

İlk belirlemelere göre bölgede seyreden gemi ve uçaklarda herhangi bir zarar tespit edilmediği açıklandı.

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JAPONYA HÜKÜMETİNDEN KUZEY KORE'YE TEPKİ

Pyongyang'ın füze denemelerinin ardından açıklama yapan Başbakanı Fumio Kishida, ilgili hükümet birimlerine beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı verdiğini söyledi.

'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına gelen füze denemelerini şiddetle kınıyoruz” diyen Kishida, “Japonya, ABD ve Güney Kore ile iş birliği içinde gereken tedbirleri alacaktır” ifadelerini kullandı.

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara da son füze denemelerinin "BM Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlali” olduğunu yineleyerek Kuzey Kore'yi kınadı. Kihara, Pyongyang'ın füze denemelerini "tamamen kabul edilemez" olarak niteledi.

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GÜNEY KORE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada ise 'nin 07.10 itibariyle Pyongyang bölgesinden birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin son füze denemesi “Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını ciddi şekilde tehdit eden provokatif bir eylem” olarak nitelenirken, Güney Kore ordusunun provokasyonlara karşı ABD kuvvetleri ile birlikte güçlü savunma duruşunu koruduğu vurgulandı.

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KUZEY KORE DÜŞMANLARINI UYARMIŞTI

Son füze denemesini 1 Temmuz'da gerçekleştiren , 4,5 tonluk “süper büyük” savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni “Hwasong-11Da-4.5” taktik balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini iddia etmişti.

Son olarak Güney Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na tepki gösteren Pyongyang yönetimi, düşmanlarının “provokatif savaş tatbikatları” nedeniyle “ağır bir bedel ödeyeceği” uyarısında bulunmuştu.

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