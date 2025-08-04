Kuzey Kore tatil köyünün gerçeklerini Ruslar anlattı: "Tek misafir bizdik"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un “modern ve zengin bir ülke” imajı çizmek için inşa ettirdiği Wonsan Kalma tatil köyü ilk kez yabancı turistlere kapılarını açtı. Ancak bir şartla: Sadece Rus vatandaşları kabul ediliyor.



Yaklaşık 2 bin dolara mal olan bir haftalık tatilin içinde bol miktarda yemek, sadece üç içecek seçeneği (su, çay ve bira) ve dakikası 17 sentten Wi-Fi erişimi yer alıyor. Tatilciler, harcamalarını dolarla, euroyla veya Çin yuanıyla yapabiliyor. Ruble geçmiyor.



"KENDİMİZİ DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ İNSANLAR GİBİ HİSSETTİK"



Moskova’dan 33 yaşındaki Anastasia Samsonova, yaz tatilinde sıra dışı bir deneyim ararken rotasını Kuzey Kore’ye çevirdi. Pyongyang’daki birkaç günün ardından Wonsan’a geçen Samsonova, beyaz kumsala ilk adımını attığında ilginç bir manzarayla karşılaştı:



“Tüm plaj bomboştu. Resortta kalan tek grup bizdik.”



Bu durumun bir avantajı da vardı: Samsonova’ya göre hizmet kalitesi mükemmeldi. İstedikleri yiyecek ve müzik hoparlörleri hızla getirildi. Balkona sandalye istediklerinde anında temin edildi.



Samsonova, dönüşte Kuzey Kore’nin nükleer başlıklı füzesine benzeyen bir hatıra biblosu götürdü.

