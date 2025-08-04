Kuzey Kore tatil köyünün gerçeklerini Ruslar anlattı: "Tek misafir bizdik"
Kuzey Kore, sadece Ruslara açık yeni lüks tatil köyü Wonsan Kalma ile “modern ülke” imajı yaratmaya çalışıyor. Haftalığı 2 bin dolara mal olan tatilde nükleer füze şeklindeki biblo 465 dolara satılırken, plajlar boş, hizmet ise üst düzey.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un “modern ve zengin bir ülke” imajı çizmek için inşa ettirdiği Wonsan Kalma tatil köyü ilk kez yabancı turistlere kapılarını açtı. Ancak bir şartla: Sadece Rus vatandaşları kabul ediliyor.
Yaklaşık 2 bin dolara mal olan bir haftalık tatilin içinde bol miktarda yemek, sadece üç içecek seçeneği (su, çay ve bira) ve dakikası 17 sentten Wi-Fi erişimi yer alıyor. Tatilciler, harcamalarını dolarla, euroyla veya Çin yuanıyla yapabiliyor. Ruble geçmiyor.
"KENDİMİZİ DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ İNSANLAR GİBİ HİSSETTİK"
Moskova’dan 33 yaşındaki Anastasia Samsonova, yaz tatilinde sıra dışı bir deneyim ararken rotasını Kuzey Kore’ye çevirdi. Pyongyang’daki birkaç günün ardından Wonsan’a geçen Samsonova, beyaz kumsala ilk adımını attığında ilginç bir manzarayla karşılaştı:
“Tüm plaj bomboştu. Resortta kalan tek grup bizdik.”
Bu durumun bir avantajı da vardı: Samsonova’ya göre hizmet kalitesi mükemmeldi. İstedikleri yiyecek ve müzik hoparlörleri hızla getirildi. Balkona sandalye istediklerinde anında temin edildi.
Samsonova, dönüşte Kuzey Kore’nin nükleer başlıklı füzesine benzeyen bir hatıra biblosu götürdü.
YALNIZCA SEÇİLMİŞ RUSLAR GİDEBİLİYOR
Pandemi nedeniyle 2020’de sınırlarını kapatan Kuzey Kore, 2024 Şubat ayında sadece Rus turistlere yeniden açıldı. Geçen yıl yalnızca yaklaşık bin 500 Rus turist ülkeye giriş yaptı. Wonsan tatil köyü, Kim Jong Un’un 2018’de duyurduğu vizyon projelerden biriydi ve İspanya’daki Benidorm sahil kasabasından esinlenilerek tasarlandı.
Resmi açılış Haziran sonunda yapıldı. Uydu görüntülerine göre, 20 bin kişilik kapasitesi olan tesisin büyük kısmı hala inşaat halinde.
NÜKLEER BİBLO 465 DOLAR
Tatilciler için yerel halktan ayrı plajlar tahsis edildi. Su parkı ise yabancılara kapalıydı. Tüm alışverişler, ABD doları, euro veya yuan ile yüklenebilen elektronik bilekliklerle yapıldı.
Bira: 60 cent
Yüz masajı: 15 dolar
Nükleer füze modeli: 465 dolar
"İLK KEZ KİLOLU KUZEY KORELİLER GÖRDÜK"
Grubun organizatörü Alexander Spevak, otelde temizlik görevlilerinin “Rahatsız Etmeyin” tabelasını dikkate almadığını ve duş için hazırladığı sıcak suyun sürekli azaltıldığını belirtti. Lavrov’un ziyareti sırasında tesiste lüks giyimli, akıllı telefonlu Kuzey Koreliler görülmeye başlandı. “İlk kez kilolu Kuzey Koreliler gördük” dedi.
Yerli ziyaretçilere topluca mayo, gözlük ve bone dağıtıldı; hepsi birlikte denize girdi. Rehberlerden biri ise yüzme bilmediği için saatlerce bir Rus turiste tutundu.
Yeni bir Rus turist grubunun önümüzdeki hafta Wonsan’a varması bekleniyor.
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