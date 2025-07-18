Kuzey Kore, tatil köyünün kapılarını yabancı turistlere kapattı

Kuzey Kore, yeni açılan ve temmuz ayında Rus turistleri de ağırlaması beklenen yeni tatil köyünün kapılarını yabancı turistlere kapattı. Kuzey Kore turizm makamları tarafından idare edilen “DPR Korea Tour” internet sitesinde bugün yapılan bilgilendirmeye göre, ülkenin doğu kıyılarında yer alan Wonsan-Kalma turizm kompleksi “geçici olarak yabancı turistleri almıyor”. Bilgilendirme açıklamasında yasağın sebebi ya da süresi hakkında bilgi verilmedi.



Kuzey Kore’den daha önce yapılan açıklamada, 1 Temmuz’da açılan tatil köyünün 20 bin konuk kapasitesinin olduğu ve Rus turistleri de ağırlayacağı ifade edilmişti. Kuzey Kore’nin tatil köyünün kapılarını Çinli turistlere de açması beklenirken, söz konusu yasak kararının Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ziyaretinin sonrasında gelmesi dikkat çekti.



RUS MUHABİRİN HABERİ ETKİLİ OLDU



Lavrov, geçen hafta turizm kompleksine giderek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve mevkidaşı Choe Son Hui ile bir araya gelmişti. Lavrov, Choe ile görüşmesi sırasında Rusya vatandaşlarının bölgeyi ziyaret etmesi için adım atma sözü vermişti. Rusya Dışişleri Bakanı, “Rus turistlerin buraya gelme konusunda gittikçe daha fazla istekli olacağına eminim” demişti.



Uzmanlara göre, Kuzey Kore’nin aldığı son yasak kararı, Lavrov ile birlikte ülkeyi ziyaret eden Rus bir muhabirin kaleme aldığı makaleden kaynaklanıyor olabilir. Bu yazıda Rus muhabir tatil köyündeki Kuzey Korelilerin gerçek turist gibi görünmediğini, daha çok yetkililer tarafından buraya gelmeye sevk edildiğini ima etmişti.



YASAK KALICI OLUR MU?



Güney Kore’nin başkenti Seul merkezli Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü’nden analist Oh Gyeong-seob, “Kuzey Kore hükümetinin burayı yabancılara açması halinde bazı olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağına karar verdiğine inanılıyor” dedi.



Oh, Rusların da yasak kapsamına gireceğine işaret ederken Kuzey Kore konusunda haberler yapan NK News sitesi Kuzey Kore seyahatlerinde uzmanlaşmış tur gruplarına atıfla “Rusların olasılıkla yasağın hedefi olmayacağını” yazdı.



Seul’deki Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü’nden analist Lee Sangkeun da pek çok Rus turistin tatil için Kuzey Kore’yi çok uzak ve çok pahalı addettiğini, yasak kararının Rus turist getirme konusundaki bu zorluklar ile ilişkilendirilebileceğini söyledi.



Öte yandan, yasak kararının uzun süre yürürlükte kalmasının beklenmediği, ülkenin döviz girişi için Rus ve Çinli turistlere ihtiyacının olduğu ifade edildi.

