Kuzey Kore tehdidi büyüyor: Güney'den "tam hazırlık" emri

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Konseyinin acil oturumunda konuşan Han, Pyongyang'ın süregelen "askeri tehditleri" karşısında halkı ve geçim kaynaklarını korumak için orduya "eksiksiz" hazır olma çağrısında bulundu.



Han, ulusa sesleniş konuşmasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar göreve başlamasının ardından değişen ekonomik ve siyasi koşullara değindi.



Dışişleri Bakanlığına ABD ve diğer müttefiklerle işbirliğinin güçlendirilmesi için diplomatik çabaların artırılması talimatını verdiğini kaydeden Han, "Tüm bilgi ve becerimi, artık bir gerçeklik haline gelmiş ticaret savaşında ulusal çıkarlarımızı güvence altına almak için kullanacağım." ifadesini kullandı.



KUZEY KORE'DEN DENİZ TATBİKATINA TEPKİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Pyongyang yönetimi, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın 17-20 Mart'ta düzenlediği ortak deniz tatbikatına tepki gösterdi.



Pyongyang, bu tatbikatın asıl amacının Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini gözlemlemek olduğunu savunarak, "düşman ülkelerin provokasyon ve tehditlerine" karşılık verileceğini kaydetti.



GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI



Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.



Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

