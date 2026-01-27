Kuzey Kore tehdidi tırmanıyor. Bir ayda ikinci füze testi

Kuzey Kore, salı günü Japon Denizi yönüne balistik füze olduğu değerlendirilen atışlar gerçekleştirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, fırlatılan cismin balistik füze özellikleri taşıdığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Seul’ün “Doğu Denizi” olarak adlandırdığı bölgeye doğru bir “füze” tespit edildiğini açıkladı.

Bu deneme, Pyongyang’ın ay içindeki ikinci füze testi oldu. Kuzey Kore, daha önce de Güney Kore liderinin Çin’e gideceği zirve öncesinde saatler kala bir dizi füze fırlatmıştı.

KUZEY KORE TEHDİDİ GİDEREK ARTIYOR

Uzmanlara göre Kuzey Kore son yıllarda füze denemelerini belirgin biçimde artırarak hassas vuruş kabiliyetlerini geliştirmeyi, ABD ve Güney Kore’ye meydan okumayı ve olası silah ihracatı öncesinde sistemlerini test etmeyi hedefliyor.

Öte yandan Pyongyang, önümüzdeki haftalarda iktidardaki İşçi Partisi’nin beş yıl aradan sonra yapılacak kritik kongresine hazırlanıyor. Bu süreç öncesinde lider Kim Jong Un, ülkenin füze üretiminin “genişletilmesi” ve modernize edilmesi talimatını verdi.