Kuzey Kore, Trump kazanırsa nükleer müzakerelere geri dönecek

Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye iltica eden Küba'daki Büyükelçisi Ri Il Kyu, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde Pyongyang'ın ABD ile nükleer görüşmeleri tekrardan başlatmak istediğini aktardı. Uluslararası medyaya verdiği ilk röportajda, Kuzey Kore'nin bu yıl ve sonrasında Rusya, ABD ve Japonya'yı en önemli dış politika öncelikleri olarak belirlediğini söyledi.

Kuzey Kore, Trump kazanırsa nükleer müzakerelere geri dönecek
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Yakın zamanda 'ye iltica eden üst düzey bir Kuzey Koreli diplomat Reuters'a konuştu.

Diplomatın aktardıklarına göre, , Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor ve yeni bir müzakere stratejisi üzerinde çalışıyor.

KÜBA'DAN KAÇMIŞTI

Kuzey Kore'nin Küba'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Ri Il Kyu, eşi ve çocuğu ile birlikte Güney Kore'ye kaçtı.

Güney Kore medyası, olayın Kasım ayında yaşandığını yazarken, 52 yaşındaki diplomatın 2016 yılından bu yana düzey Güney Kore'ye sığınan en üst Kuzey Koreli diplomat olduğunu duyurdu.

Uluslararası medyaya verdiği ilk röportajda, Kuzey Kore'nin bu yıl ve sonrasında Rusya, ABD ve Japonya'yı en önemli dış politika öncelikleri olarak belirlediğini söyledi.

PYONGYANG'IN HEDEFLERİNİ ANLATTI

Pyongyang, Rusya ile ilişkileri güçlendirirken bir yandan Trump'ın kasım ayında yeniden seçilmesi halinde nükleer müzakereleri yeniden başlatmak istiyor.

Ri, Pyongyang diplomatlarının bu senaryo için bir strateji belirlediklerini, hedeflerinin silah programlarına uygulanan yaptırımları kaldırmak, ülkeyi terörü destekleyen devlet statüsünden çıkarmak ve ekonomik yardım sağlamak olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin son dönemde ABD ile diyalog olasılığını ortadan kaldıran ve silahlı çatışma uyarısında bulunan açıklamalarının ardından, bu ihtimal mevcut tutumundan potansiyel bir dönüş sinyali olarak yorumlanıyor.

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