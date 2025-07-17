Kuzey Kore, uçak enkazı sergiledi: "1950'lerin derslerini unutmayın"

Kuzey Kore, 1950-53 Kore Savaşı’na katılan bir ABD savaş uçağına ait olduğu düşünülen enkazı, ateşkesin 72. yıldönümü öncesinde kamuoyuna sergiledi.



Kuzey’in en çok okunan gazetesi Rodong Sinmun’un haberine göre, "düşman uçağına ait" enkaz, Pyongyang’daki Anavatanın Kurtuluş Savaşı Zafer Müzesi’nin ele geçirilen silahlar salonunda yeni sergilenmeye başlanmasının ardından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Gazetede yayımlanan görseller ve açıklamalara göre, enkaz Kore Savaşı’nda görev yapmış bir ABD savaş uçağına ait.



Rodong Sinmun, söz konusu enkazın geçen yıl Sarı Deniz’den çıkarıldığını belirtirken, Yonhap haber ajansının aktardığına göre fotoğraflarda üniformalı öğrencilerin ağır hasar almış uçağı incelediği görülüyor.



Gazete, enkazı “1950 Temmuz’unda Kore Savaşı’na katıldığından beri kutsal hava sahamızı dolaşan ve halkın silahlı kuvvetlerinin vahşi ateş gücüyle düşürülen bir düşman uçağı” olarak tanımladı.



Haberde ayrıca “ABD’li işgalcilerin torunlarına” yönelik bir uyarı da yer aldı: 1950’lerin derslerini unutmamaları ve “düşüncesizce hareket etmemeleri” gerektiği belirtildi.



Bu açıklama, Kuzey Kore’nin 27 Temmuz’da kutlayacağı 72. Zafer Günü öncesinde geldi. Bu gün, üç yıl süren Kore Savaşı’nı durduran 1953 tarihli ateşkes anlaşmasının imzalanmasını anmak için kutlanıyor.

