Kuzey Kore, Ukrayna savaşı için anıt inşa ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin Rusya ile kurduğu “askeri kardeşliğin durmaksızın ilerleyeceğini” söyledi.

Devlet medyası KCNA’ya göre, Kim bu açıklamayı Pyongyang’da temeli atılan yeni bir anıt müzesinin açılışında yaptı.

"GERÇEK VATANSEVERLERİN ÖLÜMSÜZLÜĞÜNE ADANMIŞ"

“Muzaffer Savaş Kahramanlıkları Anı Müzesi” adlı yapının temel atma törenine, Kim Jong-un’un yanı sıra Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Kim, törende yaptığı konuşmada anıtın “gerçek vatanseverlerin ölümsüzlüğüne adanmış kutsal bir mekan” olduğunu vurguladı.



KURSK OPERASYONU VE KUZEY KORE'NİN DESTEĞİ

Kim, Ukrayna’nın geçen yıl Ağustos ayında sürpriz bir saldırı başlattığı Kursk bölgesine değinerek, Rusya ile “askeri kardeşliğin kesintisiz biçimde gelişeceğini” ifade etti.



Güney Kore istihbaratına göre, Kuzey Kore geçen sonbahardan bu yana yaklaşık 15 bin askerini Rusya’ya gönderdi. Ayrıca topçu mühimmatı ve balistik füzeler dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat sağladı.

EN AZ 600 ASKER ÖLDÜ



Seul yönetimi, Rusya safında savaşan en az 600 Kuzey Kore askerinin öldüğünü, binlercesinin ise yaralandığını tahmin ediyor.



Kim Jong-un’un ayrıca Kursk’a binlerce askeri inşaat işçisi ve mayın temizleyici göndermeyi kabul ettiği bildirildi. Güney Koreli yetkililer, bu iş birliği karşılığında Kuzey Kore’nin ekonomik yardım ve ileri askeri teknoloji elde edebileceği endişesini dile getiriyor.