Kuzey Kore, Ukrayna savaşında ölen askerleri için müze inşa ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, açılış töreninde yaptığı konuşmada müzeyi “Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin büyük bir sembolü” olarak tanımladı ve iki ülkenin “adalet ile adaletsizlik arasındaki çetin savaş alanlarında test edilmiş sarsılmaz bağlara” sahip olduğunu söyledi.



Pyongyang, Haziran 2024’te Moskova ile imzaladığı karşılıklı savunma anlaşmasının ardından, geçen yıldan bu yana yaklaşık 15 bin askerini Rusya’ya gönderdi. Güney Kore istihbaratına göre bu askerlerden 600’ü öldü, 4 binden fazlası ise yaralandı.

"GÖREV BİLİNCİYLE HAREKET ETTİLER"

Kim, konuşmasında “Bir yıl önce Rusya’ya giden son asker grubumuz yola çıkarken ödül beklemiyordu; görev bilinciyle hareket ettiler” dedi.



Kuzey Kore tarihinde ilk kez, ülke dışında görev yapan askerler için bir anı müzesi kuruluyor. Pyongyang’ın Hwasong bölgesinde inşa edilecek komplekste bir anıt salonu, mezarlık alanı, anıtsal abide ve savaş kalıntılarının sergileneceği bölümler yer alacak.



Törene Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Ukrayna’dan dönen Kuzey Koreli askerler ve hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.

Kim, ağustos ayında düzenlenen bir başka törende de, Ukrayna'da ölen askerlerin anısına Pyongyang’ın Taesong bölgesinde “Sappyol Caddesi” (Sabah Yıldızı) adında yeni bir sokak inşa edileceğini duyurmuştu.