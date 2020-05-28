Kuzey Kore, ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu

Kuzey Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti corona virüs (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

DHA 28.05.2020 - 17:00

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Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal corona virüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi.

Çin'e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, Ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı.

Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi.

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