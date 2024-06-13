Kuzey Kore ve Japonya'nın "gizli görüşme yaptığı" iddia edildi

Güney Kore'nin JoongAng Daily gazetesinin ulaştığı, adı açıklanmayan kaynaklar, iki ülkeden yetkililerin mayısın ortasında Moğolistan'ın başkenti Ulanbator yakınlarında bir araya geldiğini ileri sürdü.



Kaynaklar, Kuzey Kore'den gelen delegasyonda Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosundan temsilcilerin bulunduğunu, Japonya'dan da önde gelen bir politikacının gönderildiğini aktardı.



Kaynaklardan biri, iki ülke yetkililerinin geçen hafta Moğolistan'da tekrar bir araya gelmesinin beklendiğini fakat bu görüşmenin yapılıp yapılmadığının bilinmediğini belirtti.

JAPONYA KONUYA İLİŞKİN YORUM YAPMADI



Japonya'da Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, Güney Kore menşeli gazetenin haberinden bilgilerinin olduğunu ifade etti.



Hayaşi, "Kuzey Kore'ye çeşitli kanallardan ulaşmak için girişimlerde bulunduk ancak konunun doğası gereği herhangi bir yanıt vermekten kaçınacağız" dedi.



Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Mayıs 2023'teki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "doğrudan diplomasi ve yüksek müzakereler yoluyla" alıkonulan Japonlar sorununu çözüme kavuşturmayı hedeflediğini açıklamıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ZİRVE ÇABASI



Kişida, geçen ayki açıklamasında, "alıkonulanların ana vatana derhal geri dönmesi" amacıyla iki ülke arasında zirve düzenlenmesi çabalarını yoğunlaştıracağını söylemişti.



Resmi Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor. Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.



Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

