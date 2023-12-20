Kuzey Kore ve Rusya, BMGK'da ABD'yi suçladı

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Anna Evstigneeva, Pyongyang'ı kınama girişimlerini "tek taraflı bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.



Durumun "tehlikeli bir eşiğe" geldiği konusunda uyaran Evstigneeva, ABD'nin bölgedeki varlığının "giderek daha çok saldırı operasyonu hazırlıklarına benzediğini" söyledi.



Evstigneeva, ülkesinin bir kez daha Kore Yarımadası'ndaki tüm sorunların "dış baskı olmaksızın" siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözülmesi yönünde çağrısını hatırlattı.



10 ÜLKE PYONGYANG'I KINADI



ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood tarafından Kuzey Kore gündemli acil konsey toplantısı öncesinde okunan bildiride, ülkesi ve 9 müttefik ülkenin Pyongyang'ın 18 Aralık'taki ICBM fırlatmasını ve bundan önceki tüm denemeleri kınadığı aktarıldı.



Arnavutluk, Ekvador, Fransa, Japonya, Malta, Güney Kore, Slovenya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan 10 ülkenin bildirisinde, Kuzey Kore'nin bu yıl 5 ICBM, 25'ten fazla balistik füze ve 3 balistik füze teknolojisine sahip uydu fırlatmasına işaret edilerek, füze denemelerinin Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği "komşuların, uluslararası toplumun barış ve istikrarını" tehdit ettiği savunuldu.