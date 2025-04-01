Kuzey Kore ve Rusya'dan dev köprü: İki ülke birbirine bağlanıyor!

Rusya ile Kuzey Kore arasında yeni ve devasa bir köprünün yapımına yakında başlanıyor. Yeni proje, Kuzey Kore'yi Rusya'nın doğusuyla bağlayan mevcut bir demir yolu köprüsünün yanına inşa edilecek.

YAPIMI 2026'DA TAMAMLANACAK



2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen 4 kilometre uzunluğundaki köprü, Kuzey Kore'nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı oluşturacak. Köprü, 1959’da hizmete giren mevcut “Dostluk Köprüsü” demiryolu bağlantısının yakınında yer alacak.



Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasında doğal sınır görevi gören Tumen Nehri üzerinde inşasına başlanacak bu projeyle bölgedeki bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA BAĞLAR GÜÇLENİYOR



NK News'in haberine göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, şubat ayında sürpriz bir kararname imzalayarak iddialı projeyi Rus bir şirkete devretti.



İnşaat henüz başlamasa da, Rus lider Vladimir Putin'in 2024'te Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretin ardından yeşil ışık yakılmıştı.



Putin’in temasları, Pyongyang ile Moskova arasındaki bağların güçlendiğini gösteren bir dönüm noktası olarak nitelendirilmişti.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR



Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” dedi.



Matsegora, Rus devlet haber ajansı RIA’ya verdiği demeçte, köprünün inşa sürecinin henüz başlamadığını ancak hazırlıkların sürdüğünü söyledi.



Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise geçen cuma günü Pyongyang'a yaptığı ziyarette, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ABD ile Rusya arasında devam eden iletişim hakkında bilgi verdiğini açıkladı.

